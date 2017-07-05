Официально: Месси согласовал новый контракт с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси договорился с клубом продлении контракта до 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Сделка будет подписана на следующей неделе, когда Месси вернется в команду для подготовки к сезону.

"Руководство клуба очень довольно тем, что Месси демонстрирует приверженность каталонской команде", - написано на сайте.

BREAKING NEWS Leo Messi will remain at @FCBarcelona until 2021. Leo Messi seguirà al Barça fins el 2021 Leo Messi seguirá en el Barça hasta 2021 #Messi2021 Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) Июл 5 2017 в 2:27 PDT

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