Официально: Месси согласовал новый контракт с "Барселоной"

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Официально: Месси согласовал новый контракт с "Барселоной"Форвард "Барселоны" Лионель Месси договорился с клубом продлении контракта до 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Сделка будет подписана на следующей неделе, когда Месси вернется в команду для подготовки к сезону.

"Руководство клуба очень довольно тем, что Месси демонстрирует приверженность каталонской команде", - написано на сайте.

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