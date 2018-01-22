Официально: Мхитарян перебрался в "Арсенал", Санчес - в "Манчестер Юнайтед"

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Официально: Мхитарян перебрался в "Арсенал", Санчес - в "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" совершили обмен футболистами.

Хавбек Генрих Мхитарян стал игроком "Арсенала", а вингер Алексис Санчес перебрался в "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что оба игрока подписали с клубами долгосрочные соглашения.

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