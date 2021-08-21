Официально: "Милан" арендовал Флоренци
Фото сайт "Милана"
"Милан" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Ромы" Алессандро Флоренци.
"Россонери" взяли в аренду 30-летнего футболиста до окончания сезона 2021/22 с правом последующего выкупа.
Игрок, чья рыночная стоимость оценивается в 13 миллионов евро, взял себе 25-й номер.
Напомним, что прошлый сезон Флоренци отыграл в составе ПСЖ, в его активе 2 гола и 1 ассист в 36 матчах.
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