Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

"Милан" объявил о подписании нападающего "Дженоа" Кшиштофом Пёнтеком.

Контракт 23-летнего польского игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года. Стоимость Пентека, предположительно, 45 миллионов евро.

Зарплата игрока составит 35 тысяч евро.



Официальная презентация футболиста состоится сегодня, 24 января. После пресс-конференции Пёнтек примет участие в первой тренировке в миланской команде.



В текущем сезоне футболист забил 13 голов в 19 матчах.

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