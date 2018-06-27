Официально: "Милан" отстранен из еврокубков на два сезона
"Милан" понес наказание за нарушение правил финансового Fair Play, информирует официальный сайт УЕФА.
Так, Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил "россонери" от участия в еврокубках на два ближайших года. Таким образом, итальянский гранд не примет участия в розыгрыше Лиги Европы сезона 2018/2019, куда он квалифицировался по итогам чемпионата страны.
Напомним, ранее сообщалось, что "Милан" может остаться без еврокубков на один сезон. | soccernews.ru
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