Официально: "Милан" отстранен из еврокубков на два сезона

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Официально: "Милан" отстранен из еврокубков на два сезона"Милан" понес наказание за нарушение правил финансового Fair Play, информирует официальный сайт УЕФА.

Так, Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил "россонери" от участия в еврокубках на два ближайших года. Таким образом, итальянский гранд не примет участия в розыгрыше Лиги Европы сезона 2018/2019, куда он квалифицировался по итогам чемпионата страны.

Напомним, ранее сообщалось, что "Милан" может остаться без еврокубков на один сезон. | soccernews.ru

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