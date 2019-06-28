Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон

"Милан" исключен из еврокубков на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Причиной такого решения стали нарушения правил финансового фэйр-плей итальянским клубом. Место "Милана" в Лиге Европы, скорее всего, займет "Рома".

Напомним, что в декабре 2018 года УЕФА уже оштрафовал "Милан" за подобные нарушения за 12 миллионов евро. Также миланцы не смогут заявлять более 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.

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