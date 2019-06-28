Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон
"Милан" исключен из еврокубков на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).
Причиной такого решения стали нарушения правил финансового фэйр-плей итальянским клубом. Место "Милана" в Лиге Европы, скорее всего, займет "Рома".
Напомним, что в декабре 2018 года УЕФА уже оштрафовал "Милан" за подобные нарушения за 12 миллионов евро. Также миланцы не смогут заявлять более 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.
Не пропустите: Теперь "Милан" будет играть как "Манчестер Сити"! Джампаоло попытается поставить футбол Гвардиолы в новом клубе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
-
Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире
-
"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
-
СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна
-
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Лента новостей
-
ПСВ объявил о переходе Брумы, которым интересовался "Спартак"
-
3
"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду
-
1
Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон
-
1
Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
-
Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире
-
11
ПСЖ может снизить стоимость Неймара
-
"Зенит" поддержал смертельно больного Риксена
-
Защитник "Уфы" перейдет в "Рому"
-
"Ливерпуль" продал "Спортингу" 19-летнего хавбека
-
Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне
-
"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
-
2
Источник: "Милан" на год отстранён от еврокубков
-
"Ювентус" согласовал с Буффоном условия личного контракта
-
СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна
-
1
Эль-Шаарави объяснил свое решение отклонить щедрое предложение из Китая
-
2
"Реал" продлит контракт с Эдегором
-
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
-
1
"Севилья" готовит предложение по Зийеху из "Аякса"
-
6
"Милан" близок к подписанию защитника "Реала"
-
"Бавария" возобновила интерес к Хадсону-Одои
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17