Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон

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Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон

"Милан" исключен из еврокубков на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Причиной такого решения стали нарушения правил финансового фэйр-плей итальянским клубом. Место "Милана" в Лиге Европы, скорее всего, займет "Рома".

Напомним, что в декабре 2018 года УЕФА уже оштрафовал "Милан" за подобные нарушения за 12 миллионов евро. Также миланцы не смогут заявлять более 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Вот и хорошо,хорошо бы так и ПСЖ в такое отстранение,я уверен,что они тоже нарушали правила ФПП.

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