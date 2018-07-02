Официально: "Милан" подписал двух игроков сборной Испании и Хорватии

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Официально: "Милан" подписал двух игроков сборной Испании и Хорватии"Милан" объявил о подписании контрактов со свободными агентами - голкипером Пепе Рейной и защитником Иваном Стриничем.

"Милан" объявляет о подписании Хосе Мануэля Рейны Паеса и Ивана Стринича. Испанский вратарь и хорватский защитник подписали трехлетние соглашения, срок действия которых истекает 30-го июня 2021-го года", - сказано в заявлении "россонери" на своем официальном сайте.

Напомним, "Милан" готов продать Доннарумму. | soccernews.ru

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