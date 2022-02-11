Официально: "Милан" продлил контракт с Тео Эрнандесом

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Официально: "Милан" продлил контракт с Тео Эрнандесом

Фото сайт "Милана"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с левым защитником Тео Эрнандесом.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года. Предыдущий договор истекал летом 2024-го.

Ранее СМИ писали, что зарплата французского фулбека вырастет с 1,5 до 4 миллионов евро за сезон.

Эрнандес выступает за "Милан" с 2019 года, сыграл 108 матчей, забил 19 голов и сделал 21 ассист.

Не пропустите: "Милан" намерен летом подписать защитника "Лилля". | http://soccernews.ru
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