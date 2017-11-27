Официально: "Милан" уволил Монтеллу и назначил нового тренера

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Официально: "Милан" уволил Монтеллу и назначил нового тренераСегодня итальянский "Милан" уволил Винченцо Монтеллу с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт "россонери".

"Милан" объявляет о расставании с тренером Винченцо Монтеллой. Мы очень благодарны Монтелле и его команде за проделанную до сегодняшнего дня работу, их приверженность и профессионализм. Руководство первой командой доверено Дженнаро Гаттузо, который уходит с должности наставника второй команды. "Милан" желает ему удачи на новом месте работы. Завтра клуб проведет пресс-конференцию, чтобы представить нового тренера в учебном центре "Миланелло", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, вчера "Милан" не смог обыграть "Торино". | soccernews.ru

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