Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро
Стало известно, сколько "Милан" заплатит за защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.
"Бьянконери" на своём официальном сайте сообщили, что сумма трансфера составит 42 миллиона евро. При этом выплаты будут производиться в течение трёх лет.
Ранее стало известно, что 30-летний Бонуччи в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в "Милане", после чего поставит подпись под пятилетним контрактом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся
-
Классика украинского жанра: "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок в Одессе
-
Каррера: "Ребята заслуженно выиграли этот трофей"
-
Сёмин недоволен судейством в матче со "Спартаком"
-
Промес признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"
-
Родриго Кайо близок к переходу в "Зенит"
-
"Галатасарай" претендует на защитника "Севильи"
-
"Эйбар" объявил о трансферах Анхеля и Хордана
-
"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"
-
Капустка перешёл в "Фрайбург"
-
Ундер прибыл в расположение "Ромы"
-
"Спартак" – "Локомотив" - 2:1 (обзор)
-
Марсело Гедес стал игроком "Лиона"
-
"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России
-
Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Индепендьенте"
-
Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро
-
Игнашевич пропустит матч с "Анжи"
-
"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18