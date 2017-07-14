Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро

Теги ювентусмиланлеонардо бонуччи

Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро

Стало известно, сколько "Милан" заплатит за защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

"Бьянконери" на своём официальном сайте сообщили, что сумма трансфера составит 42 миллиона евро. При этом выплаты будут производиться в течение трёх лет.

Ранее стало известно, что 30-летний Бонуччи в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в "Милане", после чего поставит подпись под пятилетним контрактом. | http://soccernews.ru

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