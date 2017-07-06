Официально: Милевский трудоустроился в новом клубе
Форвард Артем Милевский, известный по выступлениям за киевское "Динамо", определился со своим новым клубом.
Так, 32-летний нападающий заключил соглашение сроком на 1,5 года с "Динамо-Брест", выступающим в высшем дивизионе чемпионата Беларуси. Сам футболист, комментируя подписание контракта с новым клубом, сказал: "На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось".
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|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
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|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
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|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
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|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
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