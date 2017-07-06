Официально: Милевский трудоустроился в новом клубе

Теги динамо брестартём милевский

Официально: Милевский трудоустроился в новом клубеФорвард Артем Милевский, известный по выступлениям за киевское "Динамо", определился со своим новым клубом.

Так, 32-летний нападающий заключил соглашение сроком на 1,5 года с "Динамо-Брест", выступающим в высшем дивизионе чемпионата Беларуси. Сам футболист, комментируя подписание контракта с новым клубом, сказал: "На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось".

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