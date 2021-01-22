Официально: Милик стал игроком "Марселя"

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.

26-летний футболист присоединился к провансальцам на правах аренды до июня 2022 года с опцией выкупа.

Согласно другим данным, "Марсель" будет обязан выкупить поляка за 8 миллионов евро + бонусы.

Милик выступал за "Наполи" с 2016 года, сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал 5 ассистов.

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