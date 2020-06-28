Официально: Миодраг Божович покинул "Крылья Советов"

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Официально: Миодраг Божович покинул "Крылья Советов"

"Крылья Советов" объявил об отставке главного тренера Миодрага Божовича.

"Сегодня утром тренерский штаб Миодрага Божовича провел тренировку команды в рамках подготовки к игре с "Локомотивом". Днём состоялся совет директоров ПФК "Крылья Советов", на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском клубе.

Миодраг Божович возглавил "Крылья" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством самарский клуб сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге. Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Миодрага Божовича за профессиональное отношение к работе и желает успехов в дальнейшей карьере!" - сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера "Крыльев" займет Андрей Талалаев.

А еще: Легенда "Зенита" громко раскритиковал Талалаева, который может возглавить "Крылья Советов"| http://soccernews.ru
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