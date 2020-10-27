Официально: Митрюшкин стал игроком "Фортуны"

"Фортуна" из Дюссельдорфа объявила о подписании контракта с вратарём Антоном Митрюшкиным.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до июня 2021 года.

24-летний страж ворот в конце июня покинул швейцарский "Сьон" и с тех пор являлся свободным агентом, поэтому достался "Фортуне" бесплатно.

Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге договор ему так и не предложили.

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