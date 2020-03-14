Официально: "Монако" продлил контракт с Головиным
"Монако" объявил о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным.
Новое соглашение между россиянином и монегасками будет действовать до лета 2024 года.
Хавбек перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. Всего в составе "Монако" он провел 65 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
23-летний Головин является воспитанником ЦСКА. За сборную России сыграл 33 матча и забил пять мячей. Чемпион России, трехкратный серебряный призер чемпионата России.
Не пропустите: Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored. | http://soccernews.ru
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