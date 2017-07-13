Официально: "Монако" продлил контракт с Сидибе, которым интересовалась "Барселона"

"Монако" официально объявило о продлении действующего контракта со своим ведущим защитником Джибрилем Сидибе.

"Монако" рад объявить о продлении контракта с Джибрилем Сидибе до 2022 года", - сказано в сообщении клуба, которое было опубликовано в твиттере.

Напомним, 24-летний Сидибе входил в сферу интересов каталонской "Барселоны".

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