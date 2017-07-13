Официально: "Монако" продлил контракт с Сидибе, которым интересовалась "Барселона"

Теги монакоджибриль сидибе

Официально: "Монако" продлил контракт с Сидибе, которым интересовалась "Барселона""Монако" официально объявило о продлении действующего контракта со своим ведущим защитником Джибрилем Сидибе.

"Монако" рад объявить о продлении контракта с Джибрилем Сидибе до 2022 года", - сказано в сообщении клуба, которое было опубликовано в твиттере.

Напомним, 24-летний Сидибе входил в сферу интересов каталонской "Барселоны".

Не пропустите: Мбаппе решил остаться в "Монако". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов