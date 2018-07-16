Официально: "Монако" сделал предложение по Головину

"Монако" сделал предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину.

Об этом, как информирует СЭ, сообщил вице-президент монегасков Вадим Васильев. В частности, он рассказал: "Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я назвать не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, пять лет.

Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" - самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре".

Напомним, также ЦСКА получил предложение по Головину от "Челси". | soccernews.ru