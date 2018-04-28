Официально: Монтелла уволен с поста тренера "Севильи"

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Официально: Монтелла уволен с поста тренера "Севильи"

Наставник "Севильи" Винченцо Монтелла был уволен с занимаемой должности.

Напомним, что Монтелла возглавил "Севилью" в декабре 2017 года и под его руководством клуб успел провести 28 матчей.

В настоящее время "Севилья" занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры.

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