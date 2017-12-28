Официально: Монтелла возглавил "Севилью"

Новым главным тренером "Севильи" назначен Винченцо Монтелла, сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист подписал с клубом контракт до лета 2019 года. На этом посту он Эдуардо Бериццо.

После 17 туров "Севилья" занимает пятое место в Ла Лиге.

43-летний Монтелла ранее тренировал "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию" и "Милан". Обладатель Суперкубка Италии.

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