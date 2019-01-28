Официально: Мората перешел в "Атлетико"

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Официально: Мората перешел в "Атлетико"

"Атлетико" объявил о переходе форварда "Челси" Альваро Мораты.

Как сообщает официальный сайт клуба, с 26-летним игроком было заключено арендное соглашение до 2020 года.

Напомним, что "матрасники" должны заплатить за аренду 7,5 миллиона евро, а также у них будет возможность выкупа игрока за 40-45 миллионов.

Мората выступал за "Челси" с 2017 года. За это время он провел 74 матча и забил 24 гола.

Ранее игрок сообщил, что начинал карьеру в "Атлетико" и находился в структуре клуба с 2005 по 2007 год.

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