Официально: Моритц Бауэр - игрок "Уфы"
Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен
Австрийский футболист Моритц Бауэр подписал контракт с "Уфой" срокаом на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что башкирский клуб подписал футболиста на правах свободного агента.
Напомним, что зимой Бауэр перешел в "Уфу" из "Сток Сити" на правах аренды. Он сыграл за башкирский клуб 8 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами.
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