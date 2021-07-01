Официально: Моритц Бауэр - игрок "Уфы"

Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

Австрийский футболист Моритц Бауэр подписал контракт с "Уфой" срокаом на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что башкирский клуб подписал футболиста на правах свободного агента.

Напомним, что зимой Бауэр перешел в "Уфу" из "Сток Сити" на правах аренды. Он сыграл за башкирский клуб 8 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами.

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