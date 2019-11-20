Официально: Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" назначил Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 ноября 2019 г.

Контракт 56-летнего специалиста с лондонцами рассчитан до 2023 года.

Напомним, вчера, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил Маурисио Почеттино за неудовлетворительные результаты команды.

После 12 туров АПЛ "шпоры" занимают 14 место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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