Официально: Моуринью возглавил "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" назначил Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Club statement— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 ноября 2019 г.
Контракт 56-летнего специалиста с лондонцами рассчитан до 2023 года.
Напомним, вчера, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил Маурисио Почеттино за неудовлетворительные результаты команды.
После 12 туров АПЛ "шпоры" занимают 14 место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
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|12
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