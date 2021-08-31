Официально: Мойсе Кин вернулся в "Ювентус"

Фото сайт "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Эвертона" Мойсе Кина.

Итальянский клуб арендовал игрока на два года за 7 миллионов евро с обязательством выкупа за 28 миллионов. Сумма сделки может вырасти ещё на 3 миллиона за счёт бонусов.

Кин является воспитанником "Ювентуса". В "Эвертон" его продали два года назад за 27,5 миллиона евро. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в ПСЖ.

В составе "ирисок" 21-летний итальянец забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

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