Официально: Муса стал игроком "Аль-Насра"

Теги ахмед мусалестер ситиаль-наср

Официально: Муса стал игроком "Аль-Насра"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

25-летний футболист перешёл в "Аль-Наср", заключив с клубом контракт до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард получит солидную зарплату и станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории. 

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 17 миллионов евро, за счёт бонусов она может вырасти до 28 миллионов. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов