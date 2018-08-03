Официально: Муса стал игроком "Аль-Насра"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

25-летний футболист перешёл в "Аль-Наср", заключив с клубом контракт до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард получит солидную зарплату и станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 17 миллионов евро, за счёт бонусов она может вырасти до 28 миллионов. | http://soccernews.ru