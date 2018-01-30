Официально: Муса вернулся в ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе нигерийского нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы, сообщает официальный сайт клуба.

Московский клуб арендовал футболиста на полгода без права выкупа. В этом сезоне форвард не провел ни одного матча.

25-летний Муса уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 годы, провел за клуб 168 матчей и забив 54 гола. В составе ЦСКА нигериец трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка России и дважды – Суперкубка России.

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