Официально: Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА

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Официально: Набабкин заключил новый контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о продлении соглашения с защитником Кириллом Набабкиным.

Армейцы продлили контракт с 33-летним футболистом до завершения сезона 2020/21.

Предыдущий договор между сторонами истек 31 июля, то есть фулбек фактически неделю являлся свободным агентом.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, сыграл 249 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.

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