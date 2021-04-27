Официально: Нагельсманн возглавит "Баварию" со следующего сезона

Теги рб лейпцигбавария мюнхенюлиан нагельсманнханс-дитер флик

Официально: Нагельсманн возглавит "Баварию" со следующего сезона

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" официально анонсировал уход главного тренера Юлиана Нагельсманна в "Баварию".

"Быки" сообщили, что 33-летний специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона и с 1 июля возглавит "ротен".

Мюнхенский клуб подтвердил заключение с Нагельсманном контракта, рассчитанного на пять сезонов.

Также "Бавария" объявила о договорённости с Хансом-Дитером Фликом о досрочном прекращении сотрудничества.

Ранее стало известно, что переход Нагельсманна обойдётся действующему чемпиону Германии в 15 миллионов евро + бонусы до 5 миллионов.

Не пропустите: Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии". | http://soccernews.ru
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