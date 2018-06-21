Официально: Нагельсманн возглавит "РБ Лейпциг"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн покинет свой клуб по окончанию сезона 2018/2019, информирует официальный сайт "сине-белых".

" Юлиан Нагельсманн покинет "Хоффенхайм" по окончанию сезона 2018/19. 30-летний специалист, занявший пост главного тренера клуба в феврале 2016-го года, использует пункт из контракта о его досрочном прекращении. Его контракт с "Хоффенхаймом" был действителен до 30-го июня 2021-го года. ", - сказано в заявлении клуба.

С сезона 2019/2020 Нагельсманн возглавит "РБ Лейпциг".

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