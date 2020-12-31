Официально: Наингголан вернулся в "Кальяри"

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Официально: Наингголан вернулся в "Кальяри"

"Кальяри" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Раджи Наингголана.

"Россоблю" арендовали 32-летнего футболиста у "Интера" до завершения нынешнего сезона.

Бельгийский хавбек в третий раз в карьере стал игроком "Кальяри". Ранее он выступал за клуб с 2010 по 2014 год, а также в сезоне 2019/20.

Контракт Наингголана с "Интером" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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