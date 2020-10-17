Официально: нападающий "Монако" Климов перешёл в "Рубин"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе в "Рубин" 19-летнего форварда Кирилла Климова.

Ранее сообщалось, что перспективный футболист сменит команду на правах свободного агента.

За "Монако" Климов выступал с августа 2019 года, до этого полсезона провёл в бельгийском "Серкль Брюгге".

Нападающий является воспитанником московского "Локомотива". Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.

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