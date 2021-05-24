Официально: "Наполи" отправил Гаттузо в отставку

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Официально: "Наполи" отправил Гаттузо в отставку

Фото твиттер "Наполи"

"Наполи" объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера команды.

Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис поблагодарил за работу 43-летнего специалиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что неаполитанцы в заключительном туре Серии А допустили осечку, сыграв вничью с "Вероной" (1:1), в связи с чем не попали в Лигу Чемпионов.

Гаттузо возглавлял "Наполи" с декабря 2019 года. Его контракт с клубом истечёт в конце июня.

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