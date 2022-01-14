Официально: Нерес перешёл из "Аякса" в "Шахтёр"

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Официально: Нерес перешёл из "Аякса" в "Шахтёр"

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о продаже "Шахтёру" вингера Давида Нереса.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, за счёт бонусов она может вырасти ещё на 4 миллиона.

Ожидается, что после прохождения медобследования 24-летний бразилец заключит с "горняками" контракт до 2026 года.

Нерес провёл в "Аяксе" ровно пять сезонов, сыграл 180 матчей, забил 47 голов и сделал 43 ассиста.

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