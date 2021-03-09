Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"

Нападающий ПСЖ Неймар не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Пресс-служба парижского клуба подтвердила, что звёздный футболист ещё не готов к возвращению на поле.

29-летний бразилец уже месяц восстанавливается после травмы приводящей мышцы левого бедра.

ПСЖ примет "Барсу" в среду в 23:00 по московскому времени. В первом поединке на "Камп Ноу" французы разгромили соперника со счётом 4:1.

Не пропустите: УЕФА назначил судей на матчи ПСЖ - "Барселона" и "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru