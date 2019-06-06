Официально: Неймар пропустит Кубок Америки
Конфедерация футбола Бразилии на своём официальном сайте подтвердила, что форвард национальной сборной Неймар пропустит Кубок Америки-2019.
У звёздного игрока в ходе медицинского обследования выявлен разрыв связок правого голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего пока неизвестны, однако характер травмы исключает его участие в грядущем турнире.
Тренерский штаб "селесао" занялся поиском замены для лидера сборной.
Напомним, что Кубок Америки стартует 14 июня. Бразильцы на групповом этапе сыграют с Боливией, Перу и Венесуэлой.
Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром. Стадион он покидал на костылях.
Не пропустите: В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тренер сборной Португалии: "Роналду - настоящий гений"
-
ПСЖ определился с заменой для Буффона
-
1
Официально: Неймар пропустит Кубок Америки
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
-
Неймар получил серьёзную травму. Его участие в Кубке Америки под вопросом
-
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
-
1
В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании
-
Бразилия сильнее Катара и другие результаты товарищеских матчей
-
ТОП-8 футболистов, которые получат статус свободных агентов уже этим летом
-
Главные новости дня: 5 июня
-
1
Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"
-
СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы
-
Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!"
-
УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария
-
В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона"
-
1
Силва о хет-трике Роналду: "Мы давно привыкли к тому, что он вытворяет"
-
Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"
-
1
ЦСКА хочет купить игрока "Тулузы"
-
Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере
-
Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру"