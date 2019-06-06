Официально: Неймар пропустит Кубок Америки

Конфедерация футбола Бразилии на своём официальном сайте подтвердила, что форвард национальной сборной Неймар пропустит Кубок Америки-2019.

У звёздного игрока в ходе медицинского обследования выявлен разрыв связок правого голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего пока неизвестны, однако характер травмы исключает его участие в грядущем турнире.

Тренерский штаб "селесао" занялся поиском замены для лидера сборной.

Напомним, что Кубок Америки стартует 14 июня. Бразильцы на групповом этапе сыграют с Боливией, Перу и Венесуэлой.

Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром. Стадион он покидал на костылях.

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