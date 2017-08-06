Официально: "Ницца" согласовала контракт со Снейдером

Известный голландский полузащитник Уэсли Снейдер близок к переходу в "Ниццу", сообщает официальный твиттер клуба.

Клуб достиг договоренности с футболистом по условиям личного контракта. Для завершения трансфера хавбеку осталось пройти медицинское обследование.

Напомним, что 33-летний Снейдер является свободным агентом и может достаться французам бесплатно.

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