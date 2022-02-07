Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд

Теги боруссия дортмундбавария мюнхенниклас зюлетрансферы

Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд

Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд официально объявила о подписании защитника "Баварии" и сборной Германии Никласа Зюле. Он присоединится к "шмелям" летом на правах свободного агента. 

Соглашение немца с "Боруссией" будет рассчитано на четыре сезона.

"Мы рады, что смогли бесплатно подписать контракт с Никласом Зюле и заключить с ним контракт на четыре сезона", - сказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Себастьян Кель, который сменит Цорка летом, добавляет: "Никлас показал нам в личных беседах, что у него есть большое желание играть за дортмундскую "Боруссию". У него большой опыт, спокойствие и необходимое телосложение, чтобы сделать следующий шаг вместе с нами".

Зюле начал свою карьеру в Бундеслиге в "Хоффенхайме". В общей сложности он сыграл 213 матчей чемпионате Германии, в которых забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Пять лет назад он перешел в "Баварию".

Также не пропустите: Рюдигер хочет зарабатывать более чем в два раза больше, чем сейчас. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"

Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов