Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд

Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд официально объявила о подписании защитника "Баварии" и сборной Германии Никласа Зюле. Он присоединится к "шмелям" летом на правах свободного агента.

Соглашение немца с "Боруссией" будет рассчитано на четыре сезона.

"Мы рады, что смогли бесплатно подписать контракт с Никласом Зюле и заключить с ним контракт на четыре сезона", - сказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Себастьян Кель, который сменит Цорка летом, добавляет: "Никлас показал нам в личных беседах, что у него есть большое желание играть за дортмундскую "Боруссию". У него большой опыт, спокойствие и необходимое телосложение, чтобы сделать следующий шаг вместе с нами".



Зюле начал свою карьеру в Бундеслиге в "Хоффенхайме". В общей сложности он сыграл 213 матчей чемпионате Германии, в которых забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Пять лет назад он перешел в "Баварию".

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