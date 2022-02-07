Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд
Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен
"Боруссия" Дортмунд официально объявила о подписании защитника "Баварии" и сборной Германии Никласа Зюле. Он присоединится к "шмелям" летом на правах свободного агента.
Соглашение немца с "Боруссией" будет рассчитано на четыре сезона.
"Мы рады, что смогли бесплатно подписать контракт с Никласом Зюле и заключить с ним контракт на четыре сезона", - сказал спортивный директор клуба Михаэль Цорк.
Себастьян Кель, который сменит Цорка летом, добавляет: "Никлас показал нам в личных беседах, что у него есть большое желание играть за дортмундскую "Боруссию". У него большой опыт, спокойствие и необходимое телосложение, чтобы сделать следующий шаг вместе с нами".
Зюле начал свою карьеру в Бундеслиге в "Хоффенхайме". В общей сложности он сыграл 213 матчей чемпионате Германии, в которых забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Пять лет назад он перешел в "Баварию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20