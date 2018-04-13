Официально: Нико Ковач возглавит "Баварию"

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач летом возглавит "Баварию", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Контракт хорватского специалиста вступит в силу с 1 июля этого года. Соглашение подписано на два сезона.

Ранее сообщалось, что "Бавария" выплатит "Айнтрахту" компенсацию в размере 2,2 миллионов евро.

46-летний Ковач за свою карьеру, кроме "Айнтрахта", тренировал молодежную и главную сборные Хорватии.

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