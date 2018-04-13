Официально: Нико Ковач возглавит "Баварию"

Теги бавария мюнхеннико ковач

Официально: Нико Ковач возглавит "Баварию"

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач летом возглавит "Баварию", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Контракт хорватского специалиста вступит в силу с 1 июля этого года. Соглашение подписано на два сезона. 

Ранее сообщалось, что "Бавария" выплатит "Айнтрахту" компенсацию в размере 2,2 миллионов евро.

46-летний Ковач за свою карьеру, кроме "Айнтрахта", тренировал молодежную и главную сборные Хорватии.

Не пропустите: Стали известны детали контракта нового тренера "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии
Джонни Синс

Кто это вообще такой??!! И инфа для идиотов: Хайнкес уже старенький, бережёт себя. Пришёл на помощь родному клубу, так сказать, " на общественных началах". Это, типа, если-бы Фергюссон не был андоном и пришёл на сезон поднять дьяволов.. Короче, Юпп "устал" и Бавария так и останется гегемоном на своей арене.. В полуфинале будет аус.

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Джон Сина

Хайнкес вроде хороший тренер

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