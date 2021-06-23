Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"

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Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

Футболист сборной Аргентины Николас Гонсалес продолжит карьеру в "Фиорентине", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сообщается, что полузащитник, который сейчас играет за свою сборную на Кубке Америки, подписал контракт со своим новым клубом до лета 2026 года.

По сообщению журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, переход аргентинца обойдется флорентийцам в 27 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гонсалес сыграл 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил 6 голов и отдал голевых 2 паса.

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