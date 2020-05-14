Официально: Николич сменил Сёмина на посту главного тренера "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о смене главного тренера команды.

Вместо Юрия Сёмина, у которого 31 мая истекает контракт с клубом, на пост назначен серб Марко Николич.

40-летний специалист приступит к своим обязанностям с 1 июня. Решение единогласно утверждено советом директоров "железнодорожников".

Николич ранее возглавлял "Рад", юношескую сборную Сербии, снова "Рад", "Войводину", "Партизан", "Олимпию", снова "Партизан" и "МОЛ Фехервар".

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

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