Официально: Нобоа вернулся в "Рубин"

Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа вернулся в казанский "Рубин", информирует твиттер клуба из столицы Татарстана.

Выступать за свой бывший клуб 32-летний хавбек будет на правах аренды. Соглашение между сторонами было подписано на срок до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне Нобоа сделал 5 результативных передач в 9 играх за "Зенит".

Напомним, "Зенит" жалеет об уходе Жулиано. | soccernews.ru