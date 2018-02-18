Официально: Нобоа вернулся в "Рубин"

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Официально: Нобоа вернулся в "Рубин"Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа вернулся в казанский "Рубин", информирует твиттер клуба из столицы Татарстана.

Выступать за свой бывший клуб 32-летний хавбек будет на правах аренды. Соглашение между сторонами было подписано на срок до ближайшего лета.

В нынешнем сезоне Нобоа сделал 5 результативных передач в 9 играх за "Зенит".

Напомним, "Зенит" жалеет об уходе Жулиано. | soccernews.ru

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