Официально: новым главным тренером "Наполи" стал Анчелотти

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Официально: новым главным тренером "Наполи" стал АнчелоттиИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти стал новым главным тренером "Наполи", информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 58-летним специалистом подписан сроком на три года.

Последним местом работы Анчелотти была мюнхенская "Бавария", из которой он был уволен осенью прошлого года.

Напомним, Де Лаурентис поблагодарил Сарри за работу в "Наполи". | soccernews.ru

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