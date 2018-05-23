Официально: новым главным тренером "Наполи" стал Анчелотти

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти стал новым главным тренером "Наполи", информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 58-летним специалистом подписан сроком на три года.

Последним местом работы Анчелотти была мюнхенская "Бавария", из которой он был уволен осенью прошлого года.

Напомним, Де Лаурентис поблагодарил Сарри за работу в "Наполи". | soccernews.ru