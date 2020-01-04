Официально: Нюбель летом станет игроком "Баварии"
"Бавария" на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с вратарём "Шальке" Александром Нюбелем.
Сообщается, что соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до лета 2025 года. Договор вступит в силу 1 июля.
Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года, сыграл 41 матч и пропустил 52 гола.
По окончании сезона голкипер станет свободным агентом, поэтому "Бавария" подпишет его бесплатно.
Не пропустите: Нойер не рад приходу в "Баварию" голкипера Нюбеля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Определился фаворит в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Заа
-
Кройфф возглавил сборную Эквадора
-
Эриксен покинет "Тоттенхэм" летом и будет выбирать между тремя клубами
-
Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!
-
Официально: Нюбель летом станет игроком "Баварии"
-
2
Сборная США отказалась ехать в Катар после убийства иранского генерала
-
Бывший судья ФИФА назвал сына в честь стадиона "Реала"
-
В Мексике тюремный матч закончился гибелью 16 человек
-
Официально: ван Бронкхорст возглавил "Гуанчжоу Фули"
-
Сульшер сделал заявление о будущем Матича в "Манчестер Юнайтед"
-
Назван самый посещаемый матч 2019 года
-
"Рома" пытается выкупить Мхитаряна
-
Каморанези возглавил словенскую команду
-
"Арсенал" нашёл замену Чемберсу, который выбыл на срок до 9 месяцев
-
Галактионов назвал качество, которого не хватает Чалову
-
"Вест Хэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером
-
Харт может перейти в другой клуб АПЛ
-
Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" подписать троих игроков
-
"Барселона" огласила заявку на дерби с "Эспаньолом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12