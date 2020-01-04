Официально: Нюбель летом станет игроком "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с вратарём "Шальке" Александром Нюбелем.

Сообщается, что соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до лета 2025 года. Договор вступит в силу 1 июля.

Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года, сыграл 41 матч и пропустил 52 гола.

По окончании сезона голкипер станет свободным агентом, поэтому "Бавария" подпишет его бесплатно.

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