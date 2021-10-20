Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера

Теги ньюкасл юнайтедстив брюс

Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера

Фото сайт "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Стива Брюса.

В пресс-релизе клуба говорится, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Имя нового наставника "сорок" пока неизвестно.

В последнее время СМИ писали о возможном приглашении в "Ньюкасл" Паулу ФонсекиАнтонио Конте, Уэйна Руни, Стивена ДжеррардаФрэнка ЛэмпардаРоберто МартинесаУнаи ЭмериБрендана РоджерсаЖозе Моуринью и Зинедина Зидана.

Команда набрала 3 очка в 8 турах АПЛ и занимает 19-е место в таблице чемпионата.

7 октября было объявлено о продаже клуба саудовским инвесторам, чьё состояние оценивается в 14 раз больше, чем у владельцев "Манчестер Сити".

Не пропустите: Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ. | http://soccernews.ru
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