Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера
Фото сайт "Ньюкасла"
"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Стива Брюса.
В пресс-релизе клуба говорится, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Имя нового наставника "сорок" пока неизвестно.
В последнее время СМИ писали о возможном приглашении в "Ньюкасл" Паулу Фонсеки, Антонио Конте, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Роберто Мартинеса, Унаи Эмери, Брендана Роджерса, Жозе Моуринью и Зинедина Зидана.
Команда набрала 3 очка в 8 турах АПЛ и занимает 19-е место в таблице чемпионата.
7 октября было объявлено о продаже клуба саудовским инвесторам, чьё состояние оценивается в 14 раз больше, чем у владельцев "Манчестер Сити".
Не пропустите: Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18