Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"

Теги пьер-эмерик обамеянгарсенал лондонборуссия дортмунд

Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком лондонского "Арсенала", информирует официальный сайт "канониров".

"28-летний форвард присоединился к нам из "Боруссии" (Дортмунд), подписав долгосрочный контракт за рекордную в истории клуба сумму... Для завершения сделки клубу еще предстоит урегулировать ряд нюансов, с игровым номером в новой команде Обамеянг определится в ближайшее время", - сказано в сообщении английского клуба.

Трансфер габонца обошелся "канонирам" в 63,75 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Боруссию".

Напомним, трансфер Обамеянга приведет к еще двум переходам. | soccernews.ru

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Блин. я думал, вы про тульский Арсенал.

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