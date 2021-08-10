Официально: Обухов покинул "Ростов" после допинг-скандала

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"Ростов" на своём официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Владимиром Обуховым.

Клуб расторг контракт с игроком после того, как ФИФА дисквалифицировала его за употребление допинга.

"Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!" - написала пресс-служба "жёлто-синих".

29-летний Обухов выступал за "Ростов" с 2020 года. Его отстранение от футбола продлится до 2 декабря.

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