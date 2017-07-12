Официально: один из лучших бомбардиров Бундеслиги перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Форвард немецкого "Кельна" Антони Модест продолжит карьеру в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует официальный сайт "козлов".

" После двух лет, проведенных в нашем клубе, Антони Модест перебрался в китайскую Суперлигу. 29-летний футболист продолжит свою карьеру в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" . Все стороны согласились на сделку. "Кельн" благодарит Тони за его игру в нашей команде и желает ему всего наилучшего в будущем ", - сказано в сообщении "Кельна".

Стороны заключили арендное соглашение сроком на два года с возможностью последующего приобретения футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, ранее Дуглас Коста стали игроком "Ювентуса".