Официально: один из лучших бомбардиров Бундеслиги перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Форвард немецкого "Кельна" Антони Модест продолжит карьеру в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует официальный сайт "козлов".
"После двух лет, проведенных в нашем клубе, Антони Модест перебрался в китайскую Суперлигу. 29-летний футболист продолжит свою карьеру в "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Все стороны согласились на сделку. "Кельн" благодарит Тони за его игру в нашей команде и желает ему всего наилучшего в будущем", - сказано в сообщении "Кельна".
Стороны заключили арендное соглашение сроком на два года с возможностью последующего приобретения футболиста за 30 миллионов евро.
Напомним, ранее Дуглас Коста стали игроком "Ювентуса".
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|М
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|34
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|4
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|34
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|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
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|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25