Официально: Одриосола стал игроком "Реала"

Защитник "Реал Сосьедада" Альваро Одриосола перешел в мадридский "Реал".

Как сообщает официальный сайт клуба, 22-летний испанец заключил со "сливочными" шестилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Одриосола провел за основную команду "Сосьедада" 57 игр, в которых отметился одним голом и 9 ассистами.

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