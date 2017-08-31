Официально: Окслейд-Чемберлен стал игроком "Ливерпуля"

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Официально: Окслейд-Чемберлен стал игроком "Ливерпуля"Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен стал игроком "Ливерпуля", информирует официальный сайт "красных".

24-летний хавбек подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт сроком на пять лет. За футболиста мерсисайдцы заплатили порядка 40 миллионов евро.

Напомним, до конца сегодняшнего дня "Ливерпуль" планирует потратить на новых игроков 190 миллионов евро. | soccernews.ru

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