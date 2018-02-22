Официально: Оланаре покинул ЦСКА

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Официально: Оланаре покинул ЦСКАФорвард московского ЦСКА Аарон Оланаре перешел в пермский "Амкар", информирует официальный сайт армейцев.

"Нигерийский нападающий Аарон Оланаре завершит сезон-2017/18 в "Амкаре". Оланаре перешел в пермскую команду на правах аренды без опции выкупа.", - сказано в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Оланаре забил 1 гол в 11 играх за ЦСКА.

Напомним, Головин прокомментировал победу ЦСКА над "Црвеной Звездой". | soccernews.ru

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