Официально: Оланаре покинул ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре перешел в пермский "Амкар", информирует официальный сайт армейцев.

"Нигерийский нападающий Аарон Оланаре завершит сезон-2017/18 в "Амкаре". Оланаре перешел в пермскую команду на правах аренды без опции выкупа.", - сказано в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Оланаре забил 1 гол в 11 играх за ЦСКА.

Напомним, Головин прокомментировал победу ЦСКА над "Црвеной Звездой". | soccernews.ru