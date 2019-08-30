Официально: Оливер Кан станет председателем правления "Баварии"
Стало известно, кто станет преемником Карла-Хайнца Румменигге на посту председателя правления "Баварии".
Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, в 2022 году эту должность займёт Оливер Кан.
Кандидатуру бывшего вратаря члены правления поддержали единогласно. Контракт с ним подписан до 2025 года.
"Я благодарю наблюдательный совет за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба - всё это "Бавария". В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами", - прокомментировал своё назначение 50-летний немец.
Напомним, что, будучи футболистом, Кан выступал за "Баварию" с 1994 по 2008 год и выиграл с командой 22 трофея.
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